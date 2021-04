SARONNO / ORIGGIO / UBOLDO – Cade della bici e finisce all’ospedale: ieri è successo due volte nel Saronnese. Alle 9.35 intervento dell’ambulanza del Soccorso Rho in via Udrigium a Origgio: l’equipaggio dell’autolettiga si è preso cura di un pensionato del posto, di 81 anni. Il ciclista è stato trasporto all’ospedale di Legnano, ha riportato alcune contusioni ma non è apparso in pericolo di vita. Sul luogo del sinistro anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno.

A Uboldo a cadere della bici è stata un ragazzo di 15 anni, in via Ceriani, alle 7.50: è stato soccorso da una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella e da una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed è stato trasporto all’ospedale saronnese, con lievi contusioni.

A Saronno tamponamento fra due autovetture: è successo alle 8.50 in via Volonterio ed una donna di 61 anni ha avuto bisogno di cure mediche; è stata trasportata all’ospedale cittadino di piazza Borella da una ambulanza del Sos Uboldo, con lievi contusioni; sul posto per i rilievi dell’incidente una pattuglia della polizia stradale.

Tamponamento anche a Rovello Porro, alle 9.15, in via Vittorio Veneto: nello scontro tra due autovetture una donna di 36 anni è rimasta contusa ed è stata trasportata all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia da una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca.

(foto archivio: precedente intervento dei mezzi di soccorso in via Volonterio)

