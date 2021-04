SARONNO – “È stata è una cosa assolutamente inaspettata nata da un semplice messaggio che ho mandato a loro il giorno prima durante la loro trasmissione, sono rimasti affascinati dal fatto che un non vedente giocasse a baseball e così hanno voluto sapere di più su di me! È stato davvero bellissimo e sicuramente può servire per passare il messaggio su tutto il territorio nazionale che bisogna trarre vantaggio anche dalle proprie disabilità e cercando di vivere tutto al meglio!”.

Sono stati tantissimi i saronnesi che stamattina hanno riconosciuto la storia e la voce di Giuseppe Rosafio, eclettico talento dello sport saronnese, durante la trasmissione del Trio Medusa su Radio Deejay.

Con schiettezza Giuseppe Rosafio ha raccontato come si è avvicinato al baseball per non vedenti e come funziona lo sport che pratica con successo. “Una bella storia” come l’ha annunciata il Trio che l’ha definito anche un “Super Atleta”.

“Sono state tantissime le persone nel Saronnese – conclude Rosafio – che mi hanno riconosciuto e andando al lavoro mi hanno mandato un messaggio di saluto ed incredulità! Mi ha fatto piacere!”

