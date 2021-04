GERENZANO – Il Comune di Gerenzano rilancia la comunicazione ricevuta da Asst Valle Olona, e che vale per tutti i residenti nella zona che fossero interessati al problema.

A chi non avesse ricevuto il messaggio per la convocazione per la somministrazione della seconda dose del vaccino, si comunica che la seconda dose deve essere effettuata 21 giorni dopo la prima, nello stesso centro vaccinale e alla stessa ora della prima dose.

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile trasmettere una mail al seguente indirizzo: [email protected] Si riscontra inoltre che alcuni cittadini hanno ricevuto sul cellulare il messaggio di convocazione per la somministrazione della seconda dose vaccinale, 2 giorni prima del ventunesimo giorno dalla somministrazione della prima dose.