UBOLDO – Alessandro Colombo capogruppo di Per Uboldo ha presentato un’interrogazione a risposta orale in consiglio comunale

sulla situazione del parcheggio di furgoni di via IV Novembre.

Diversi i temi che vanno dalla presenza di autorizzazioni per la sosta dei mezzi nell’area partendo da una richiesta effettuata dal capogruppo agli uffici. Ma non solo. Colombo chiede anche perché “a fronte della mia richiesta di accesso agli atti presentata lo scorso marzo il Comune non si è preoccupato di eseguire una verifica dell’area da un punto vista tecnico, ambientale?£.

“I furgoni – continua Colombo – sono rimasti presenti sull’area in oggetto quasi un anno come provato dalle immagini presenti in Google da maggio 2019 a luglio 2020, ovvero dal mese di giugno/luglio 2019 al 18 giugno 2020 data quest’ultima in cui è pervenuta la risposta di Ats Insubria”.

Altro tema quello della sicurezza: “Come fa un Comune a non verificare il corretto svolgimento di una attività commerciale come risultava essere a tutti gli effetti quella svolta nel parcheggio di via IV Novembre in cui entravano e uscivano almeno un centinaio di veicoli commerciali al giorno oltre ad altrettante autovetture del personale?”. E non ultimo: “Come mai a fronte della crescita del traffico sulla via IV Novembre contestualmente all’avvio di tale parcheggio il Comune non si è posto il problema viabilistico (es. posizionamento di nuovi cartelli, nuovi strumenti segnalatori, nuovi interventi di mitigazione della velocità…)?”