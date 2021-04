LIMBIATE – Sono iniziati lunedì 19 aprile i lavori di asfaltatura di via Zara, importante collegamento tra il quartiere San Francesco e il centro città. Come programmato dall’Amministrazione comunale, l’intervento di via Zara andrà a completare il piano di asfaltature già avviato nella zona di San Francesco lo scorso mese.

Si tratta dunque di uno dei cantieri programmati dall’ente locale e che si stanno realizzando in ambito cittadino. Con l’arrivo della primavera e dunque con condizioni meteorologiche migliori e più stabili è arrivato il momento per essere quelle manutenzioni stradali che invece durante l’inverno è bene, se possibile rinviare per evitare che il maltempo crei problemi al nuovo asfalto, rendendolo meno resistente alle future intemperie; e quindi evitare di dovere successivamente intervenire per eventuali “rattoppi”.

(foto: una immagine di via Zara di Limbiate, proprio questa settimana sono iniziati gli attesi lavori di asfaltatura e sistemazione, con la “regia” dell’Amministrazione comunale del sindaco Antonio Romeo)

