SARONNO / LIMBIATE – Alle 11.20 di oggi sull’autostrada A9 Milano-Como in direzione sud, al bivio con la A8 in territorio di Origgio lo scontro fra due autovetture: una donna di 42 anni ed un uomo di 40 anni hanno avuto bisogno di cure mediche, sono stati soccorsi da uma ambulanza del Sos e trasportati all’ospedale di Garbagnate Milanese, comunque con lievi lesioni. Sul posto anche la polizia stradale.

A Gerenzano alle 11.30 in piazza 25 aprile caduta accidentale di una pensionata del posto, di 86 anni: è stata trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese dall’ambulanza della Croce rossa di Saronno, ha riportato lievi contusioni.

Alle 19.10 a Saronno intervento dell’ambulanza nei pressi dell’ospedale di piazza Borella per una caduta accidentale a terra: “vittima” un 53enne che ha riportato solo lievi escoriazioni, soccorso dall’equipaggio di una ambulanza della Croce rossa.

Due incidenti anche nelle vicine Groane: a Limbiate alle 14.20 intervento di polizia locale e Croce rossa per una caduta dalla bicicletta, in piazza 5 giornata: il ciclista, di 71 anni, ha riportato alcune escoriazioni ed è stato trasportato all’ospedale di Paderno Dugnano per essere medicato. Alle 16.20 sempre a Limbiate scontro auto-moto: due ragazzi, di 15 r 14 anni, sono stati soccorsi dalla polizia locale e da una ambulanza dlela Croce rossa e medicati all’ospedale di Desio, per loro nulla di grave.

