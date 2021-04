SARONNO – “Mi ha sorpreso la presa di posizione del sindaco che ho sempre conosciuto come persona pacata e misurata che invece ha reagito in maniera incomprensibile ed esagerata“.

Così Gianangelo Tosi, coordinatore del collegio di Saronno di Fratelli d’Italia commenta, all’Arenabiancoceleste, la querelle sull’interrogazione della Lega sull’hub vaccinale.

L’ex assessore inizia il suo intervento ricordando come durante la precedente Amministrazione, e ancor di più negli ultimi mesi di emergenza covid, lui e il sindaco Alessandro Fagioli siano stati duramente attaccati con “comunicati stampa dai toni aggressivi, prese di posizione e anche con esposti al Prefetto”.

“La Lega ha fatto delle domande più che legittime preoccupandosi della funzionalità di questa struttura. E’ un’interrogazione sacrosanta. E’ pieno diretto della minoranza chiedere chiarimenti su attività amministrativa di chi sta in maggioranza. La Lega ha chiesto chiarimenti su aspetti che al momento paiono poco curati e l’ha fatto senza dare risalto mediatico alla cosa. Questo è arrivato dal sindaco con quella reazione scomposta e poi tutte le varie note di Con Saronno, Obiettivo Saronno e il Pd. Tutti ad attaccare la Lega perchè ha chiesto delle delucidazioni”.

E conclude: “La Lega non ha bisogno che sia Gianangelo Tosi a difendere. Nè Gianangelo Tosi può difendere il concetto di democrazia. Non accettano minimamente che chi non la pensa come loro possa permettersi di adombrare dubbi sul loro operato. E no signori non è così. Questa risposta così scomposta non può che far pensare al fatto che la Lega abbia colpito nel segno e che ci sia qualcosa che non va”.