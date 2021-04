Truffe a domicilio, falso carabiniere deruba pensionato

SOLARO – Truffe porta a porta, nuovo episodio nel Saronnese: ad entrare in azione è stato un malvivente che si è spacciato per carabinieri, con un pensuonato al quale ha rubato alcuni oggetti di valore. I fatti sono avvenuti a metà della scorsa settimana, in via San Francesco a Solaro. Dove un anziani si è trovato davanti, al cancello di casa, uno sconosciuto che indossava una pettorina sulla quale vi sarebbe stata, in bella cista, la scritta “carabinieri”. Insomma, il cittadino non ha quindi sospettato che ci fosse da temere, quando l’uomo gli ha chiesto di entrare: il falso militare gli aveva infatti chiesto di ispezionare l’abitazione, dicendo che stava compiendo delle indagini. Poi non è del tutto chiaro cosa sia successo, ovvero se sia stato direttamente il malvivente o un complice magari entrato alle sua spalle, e comunque quando se n’è andato il padrone di casa si è accorto della sparizione di alcuni oggetti in oro.

E’ stata presentata denuncia e sono in corso indagini da parte dei carabinieri, quelli veri.

(foto archivio)

21042021