SARONNO – Le tempistiche del “Piano Bertolaso” per le vaccinazioni in Lombardia sono sin qui rispettate, anzi si è in lieve anticipo. Oggi la comunicazione da parte della Regione: da domani saranno aperte le prenotazioni per la fascia dei 60-64enni. Dal 30 aprile prenotazioni per i 50enni, mentre per gli under 49 dal 14 maggio.

Secondo il programma stilato dal coordinatore della campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso:

– 60-64 anni, 1.189.119 lombardi, avvio prenotazioni il 22 aprile. Vaccinazioni dal 9 al 18 maggio.

– 50-59 anni, 1.592.070 lombardi, avvio prenotazioni 30 aprile. Vaccinazioni fra il 19 maggio e il 7 giugno.

– under 50, 4.073.278 lombardi, prenotazioni dal 14 maggio. Vaccinazioni dal 8 giugno al 18 luglio.

Ecco il link del portale per prenotare:

https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it

(foto: a destra, il coordinatore della campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso)

