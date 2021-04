SARONNO – “Avranno una esposizione “veloce” le mie installazioni… ma saranno almeno due”. Così Isa Borroni artista specializzata nel riuso dei materiali che da anni ha colorato angoli della città di Saronno celebrando ricorrenze e proponendo temi di riflessione annunciato l’arrivo delle sue proposte per l’anniversario della Liberazione.

Per presentare le sue opere ha utilizzato qualche scatto come anteprima del lavoro e brevi post con spunti su materiali e contenuti.

“Per un 25 aprile “mordi e fuggi” esporrò un solo giorno in piazza San Francesco a Saronno – spiega sulla pagina Facebook 25 aprile di Saronno (attivata un anno fa in occasione della versione online della ricorrenza) – un’installazione dal titolo “Buon cervello a tutti”!”. Ma non solo: “Da femminista, specializzata in “riuso bottoni”, allestirò l’installazione più piccola tra via San Cristoforo e piazzetta Schuster. “I bottini bianchi della Libertà” sarà un ricordo ed un omaggio a Nuccia Pagani, staffetta partigiana saronnese”.

(foto due immagini d’anteprima condivise dall’artista)