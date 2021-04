CASTELLANZA – Per la 9′ giornata di C Gold al Palaborsani di Castellanza, “casa” dei Legnano Knights, questa sera l’atteso derby con la capolista Az Robur Saronno. Che non ha certo lesinato emozioni. Con un inizio tutto nel segno del Legnano ed un finale tutto (o quasi) nel segno del Saronno, che al termine si è, anche clamorosamente per come si erano messe le cose, aggiudicato il match. Una prova che la dice lunga sulle potenzialità della capolista: quando cambia marcia, non ce n’è per nessuno. Il risultato è 75-78.

La cronaca – Buona partenza legnanese, con i “cavalieri” a giocare in scioltezza contro i saronnesi ed a guadagnare anche un certo vantaggio, a 2′ della fine del primo periodo 22-14 con i padroni di casa che dopo i primo dieci minuti avranno ottenuto un buon bottino di 30 punti (a 22) chiudendo in bellezza proprio all’ultimo secondo con un tiro da tre di Fasani. A seguire la musica non cambia, e dopo un +14 per gli Knights coach Tato Grassi del Saronno chiama un time out: a 7′ dal riposo di metà gara si è sul 38-24. I roburini non riescono a fare meglio di arrivare a -12, con un ispiratissimo Guidi che sale progressivamente di tono e trascina i suoi a superare i cinquanta punti prima del riposo. 53-32 con Roncari che segna da tre sulla sirena.

Il passaggio negli spogliatoi forse distrae Legnano e forse la strigliata di Grassi scuote il Saronno: la seconda metà di gara sembra prosegue sui binari della prima parte ma improvvisamente cambia tutto. I sei punti di Mariani nell’arco di un minuto a 5 minuti dalla fine del terzo quarto consentono alla Robur di contenere il distacco, 58-46. Poi la Robur ingrana e non ne sbaglia più una: nel terzo quarto l’Az fa più di trenta punti e torna in partita, eccome. Il sorpasso a 1’41” dalla fine, 64-65. E si arriva all’ultimo quarto sul 65-67. Con Legnano che non riesce più a segnare, o quasi; mentre Saronno si tiene avanti anche se l’epilogo è thrilling con Legnano portantosi a -1, ma con Saronno a segnare subito due punti: termina 75-78.

I migliori – Migliori realizzatori per Legnano Guidi con 26 punti (poi Benzoni con 15 e Roncari con 13), per Saronno Mariani con 19 (poi Pellegrini con 15 e Tresso con 10). Rimbalzi: 9 Benzoni per Legnano, 10 Politi per Saronno; assist 6 Roncari per Legnano, 7 Mariani per Saronno.

