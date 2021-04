CARONNO PERTUSELLA – Il sindaco Marco Giudici e la sua Amministrazione vogliono trasformare il centro storico cittadino in un “salotto”, dove sia possibile passeggiare in tranquillità e senza l’invasione del “traffico di attraversamento” che ora rende la vita non solo scomoda ma spesso anche pericolosa per i pedoni, basti pensare alla zona centralissima fra corso della Vittoria e l’inizio di viale 5 giornate, con spazi ristretti, senza o con minuscoli marciapiedi.

Con la realizzazione delle nuove rotonde sull’ex Varesina, si punta a lasciare fuori paese il traffico di attraversamento e ad una completa riqualificazione del centro, anche con l’introduzione di sensi unici, per creare spazio a pedoni e ciclisti. “Sarà fatto – spiega il sindaco Giudici – quando saranno pronte le due rotatorie sull’ex Varesina. So che ora qualcuno non è d’accordo ma credo che quando si avrà una visione d’insieme e queste novità saranno concretizzate, tutti saranno molto soddisfatti”.

(foto: una angolo del centro di Caronno Pertusella)

