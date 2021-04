MISINTO – Da Misinto a Cernobbio per il vaccino: “gita” al lago di Como per una ultrasessantenne del paese, che quando nei giorni scorso ha prenotato, ha ricevuto come “miglior proposta” quella di recarsi nella località comasca, non proprio dietro l’angolo. Ma tutto sommato, avendo la possibilità di spostarsi, ha colto l’occasione fornita per vaccinarsi il prima possibile, anche se a 30 chilometri di distanza.

A Misinto e nella zona molto dibattito sta suscitando la decisione di fermare, con la somministrazione agli over 80, l’attività del centro vaccinale gestito dalla Cri proprio in paese e che era punto di riferimento anche per i comuni vicini, a seguito della decisione delle autorità sanitaria di “concentrare” le vaccinazioni in strutture più grandi.

(foto: la sede Cri di Misinto)

