Fotografa un saronnese, si racconta all’Abc: live alle 21

SARONNO – Malgrado la pandemia in corso hanno preso un’idea saronnese l’hanno attualizzata e concretizzata. Sono i 5 ragazzi che hanno fatto diventare una realtà l’evento concorso Fus, fotografa un saronnese che ha saputo coinvolgere la città grazie alla scelta di coinvolgere realtà diverse e ad un’attenta campagna sui social. Stasera ospite de IlSaronno (media partner dell’iniziativa) gli organizzatori con qualche anteprima

L’Arena biancoceleste (abbreviato in Abc) è uno spazio nato all’inizio nel 2019 per iniziare a raccontare le prime indiscrezioni della campagna elettorale. Lo spazio si è poi adattato per raccontare, durante il primo lockdown, come restavano a casa coltivando la propria passione gli sportivi e poi più in generale come la città affrontava la pandemia. L’abbiamo rispolverata nella seconda ondata sempre con l’obiettivo di raccontare la città e la comunità. La formula è sempre la stessa, un ospite, tante domande “biancocelesti” molto easy ed informali sempre e solo sulla realtà cittadina.