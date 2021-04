Giornata mondiale della Terra, il Comune di Saronno la celebra con un post

SARONNO – “Si celebra oggi 22 aprile la Giornata della Terra, Earth day, che dal 1970 rappresenta la più grande manifestazione ambientale del pianeta. La ricorrenza ci invita a riflettere e ad agire per affrontare seriamente temi fondamentali per la sopravvivenza del nostro pianeta: l’inquinamento, il riscaldamento globale e la salvaguardia della biodiversità”. Con questo post il Comune di Saronno ha voluto ricordare la ricorrenza, che quest’anno non è possibile celebrare con eventi pubblici per l’emergenza coronavirus. Da parte dell’Amministrazione civica saronnese del sindaco Augusto Airoldi (foto), comunque, tramite la propria pagina ufficiale Facebook, questo messaggio per fare sensibilizzazione e ricordare ai cittadini la Giornata della Terra.

A Saronno per questo evento si registra anche l’iniziativa del Gap, il Gruppo amatori podismo, che ha invitato tutti i propri tesserati e simpatizzanti a scendere in strada per dare vita ad iniziative, individuali e nel rispetto delle norme anti-covid, per la rimozione di rifiuti e piccolo discariche sorte in particolare alla periferia saronnese.