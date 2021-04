SARONNO – “Non possiamo organizzare un’attività di gruppo, ma vi invitiamo a partecipare ad un’iniziativa importante per la sensibilizzazione circa la salvaguardia della nostra Terra. Raccogliere i rifiuti con il Gap. Usciamo con la maglia Gap, inviamo una foto via chat o email con il peso del “raccolto”. Al resto penserà il direttivo!” Questa la prosposta, nel segno della massima concretezza, da parte dei responsabili del Gruppo amatori podismo di Saronno per la ricorrenza della Giornata mondiale per la Terra. Che viene a cadere questa settimana ma non si può celebrare con grandi eventi ed iniziative pubbliche a causa dell’esigenza del distanziamento come strumento contro la diffusione del coronavirus.

Ecco dunque l’idea dei responsabili del Gap, per una iniziativa individuale, fortemente simbolica ed anche molto concreta ed utile, visto che soprattutto alla periferia cittadina le discariche abusive di rifiuti senz’altro non mancano, anzi è facile trovarne praticamente in tutti i quartieri. La proposta è di dare vita alla raccolta nei giorni compresi fra quello odierno e domenica prossima e poi sui social compariranno le immagini di tutti quelli che si sono dati da fare.

(foto: immagini di gruppo, pre covid, per i tesserati del Gap Saronno)

22042021