SARONNO / CERIANO LAGHETTO / SOLARO – “Una buona notizia: la Città Metropolitana di Milano ha bocciato la proposta del Comune di Solaro di realizzare l’ennesimo stradone tra i nostri due paesi che avrebbe cancellato l’ultima campagna rimasta. E’ una vittoria della Lega solarese che ha scoperto e reso noto “l’inganno” e della successiva mobilitazione dei cittadini. Noi, comunque, continueremo a vigilare affinché una roba del genere, uscita dalla porta non rientri da qualche finestra!”. A parlare è vicesindaco cerianese, Dante Cattaneo che con il sindaco Roberto Crippa appena saputo del progetto ieri aveva scritto a Beppe Sala, sindaco di Milano e rappresentante dell’Area metropolitana, per esprimere la massima contrarietà al progetto del nuovo tratto locale della Saronno-Monza.

A questo punto il progetto (la nuova arteria sarebbe dovuta partire sostanzialmente dalla fine della saronnese via Roma, verso Solaro e passando in parte nella campagna cerianese) non appare destinato a concretizzarsi, anche perchè il Comune di Solaro aveva già sottolineato di non avere le risorse finanziare per realizzarlo in proprio.

(foto: il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa; con il vice Dante Cattaneo)

22042021