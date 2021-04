Le horror-foto di Greenland attirano il like dei nostalgici

LIMBIATE – Ha più di 500.000 follower la pagina facebook “Horror Maniaci”, che tre giorni fa ha pubblicato un post nostalgico su Città Satellite, il parco giochi all’interno del Parco delle Groane che, negli anni Ottanta, attirava ogni weekend migliaia di persone.

La pagina dedicata agli appassionati del genere horror, “che vuole raccontare il mondo degli orrori in tutte le sue sfumature”, si è limitata a pubblicare una dozzina di scatti delle vecchie attrazioni e delle giostre in disuso, che versano ora in uno stato di abbandono all’interno di un’area dismessa, e subito è stata ri-condivisa da quasi duemila persone, nei gruppi social limbiatesi e del territorio circostante, suscitando commenti nostalgici soprattutto da parte della generazione dei 40/50enni che, negli anni del massimo splendore del parco giochi, erano gli assidui frequentatori.

Molti dei commenti hanno anche riportato alla ribalta il tema del recupero dell’area, che, dopo vari passaggi di mano, e dopo lo sgombero attuato dall’amministrazione limbiatese, è ora di proprietà della Città Satellite srl, che si è impegnata alla sua riqualificazione.

Il progetto privato datato 2017, che ha avuto l’ok degli enti interessati (comune di Limbiate e Parco delle Groane, firmatari di una convenzione a inizio 2020), attende ancora di decollare.

