Lutto a Lazzate per il volontario Raffaele Dessi

LAZZATE – Lutto a Lazzate per la scomparsa de volontario Raffaele Dessi. A rilanciare il messaggio di cordoglio del suo gruppo anche il sindaco Loredana Pizzi.

Raffaele Dessi, iscritto nel Gruppo Gvat dal 27 febbraio 2017 ha manifestato da subito il suo entusiasmo per essere entrato a far parte del gruppo. Si sentiva a suo agio con tutti, non perdeva un servizio, se ne contano 116, in un primo momento arrivava da Birago poi per motivi di lavoro si era trasferito a Monza, ultimamente arrivava da li.

Un volontario che credeva in quello che faceva, rispettoso di tutti e preciso nel servizio chiamato a svolgere. Anche in qualche momento di difficoltà organizzativa lui era pronto, ci potevi contare, diceva io ci sono. Ben preparato a saper gestire servizi sul territorio, viabilità, intervento in incidente stradale, rappresentanza in ricorrenze istituzionali. Disponibile durante la pandemia covid-19 per servizio consegna spesa e pasti caldi a domicilio, disponibile per il servizio al centro vaccinale istituito presso il Gal, insomma se c’era bisogno lui c’era. Un grande grazie per il tempo che con noi hai dedicato per il bene dei cittadini di Lazzate.

Raffaele non lo dimenticheremo mai. Ciao Raffaele, è stato bello averti al nostro fianco sei e sarai sempre nei nostri cuori. Riposa in pace. Amen.

Gvat Lazzate

(foto: il volontario Raffaele Dessi)

22042021