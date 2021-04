SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Con Saronno lista civica di maggioranza

Il Decreto riaperture del Presidente del Consiglio Mario Draghi va nel senso auspicato ridando fiducia non solo alle aziende ma ai tanti italiani che avranno modo di dimostrare di essere un popolo attento e rispettoso delle regole, base della democrazia. Rispettando le indicazioni del Ministero ed evitando in modo coscienzioso gli assembramenti, potremo tornare alla normalità e il segnale più grande è la riapertura dei locali all’aperto,teatri,piscine e perfino i concerti. Proprio su questo punto siamo lieti di soffermarci perché il nostro forte auspicio di messa in sicurezza del cortile di Palazzo Visconti è oggi un punto condiviso da tutte le forze della maggioranza. Quando in campagna elettorale e subito dopo parlavamo di iniziare il recupero proprio dal cortile auspicando di far svolgere proprio tra quelle mura una sorta di festa di rinascita per la città eravamo i soli e oggi invece questo progetto sta diventando realtà condivisa proprio in concomitanza con le riaperture del Governo. Fiduciosi che presto un evento gioioso di riconsegna di quel luogo a tutti i cittadini si potrà concretizzare,ci stringiamo ai tanti operatori commerciali che finalmente potranno tornare a svolgere il loro lavoro in sicurezza così come i tanti saronnesi con l’inizio della nuova stagione e un hub vaccinale in perfetta funzione, torneranno a vivere a pieno la nostra bella città.