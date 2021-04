Spaccio nel comasco: denunciato dai carabinieri

COMASCO – Nell’ambito delle quotidiane attività di contrasto alla criminalità condotte dai militari della Compagnia carabinieri di Cantù e finalizzate al contrasto delle fenomenologie criminali connesse con i “reati predatori” e lo spaccio di sostanze stupefacenti, i militi della stazione di Lurate Caccivio nel pomeriggio dello scorso 21 aprile hanno denunciato in stato di libertà un 24 enne, cittadino italiano, residente a Lurate Caccivio, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il tutto è avvenuto a Lurate Caccivio, quando i carabinieri notavano due persone che, con atteggiamento sospetto, si scambiavano velocemente un oggetto di piccole dimensioni, poi rivelatosi un involucro contenente circa due grammi di marijuana. I due venivano quindi controllati ed identificati: mentre colui che aveva ricevuto lo stupefacente veniva segnalato alla prefettura come previsto dall’articolo 75 del Testo Unico stupefacenti (rischia sanzioni amministrative), il 24enne luratese veniva sottoposto ad una perquisizione domiciliare e del suo veicolo di proprietà, a seguito della quale si rinvenivano altri quantitativi di stupefacente, per la precisione di hashish e marijuana (rispettivamente 45 grammi e 8 grammi circa), materiale per il confezionamento delle dosi ed un bilancino di precisione.

(foto archivio)

22042021