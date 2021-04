SARONNO – Da una decina di giorni funziona l’hub vaccinale dell’ex Pizzigoni in via Parini, allestito per le somministrazioni anti-covid. In città, il dato di Regione Lombardia fa riferimento a mercoledì sera, sono stati sinora 7.079 i cittadini vaccinati con la prima dose e 2.620 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose, il che corrisponde al 20.97 per cento della popolazione-target (33.758 abitanti sul totale di 39.351) prevista da Regione Lombardia (che dunque esclude minorenni e persone che per vari motivi medici non possono essere sottoposte a vaccinazione).

Si tratta di un dati che comprende le vaccinazioni inoculte ai saronnesi non solo all’ex Pizzigoni ma in tutti gli hub vaccinali. E’ un buon numero, anche di tre punti percentuali più alto rispetto ad altre località della provincia di Varese dove evidentemente l’adesione alla campagna di vaccinazioni di massa è stata sin qui più tiepida, o dove comunque ci sono meno persone nelle fasce d’età e categoria sinora interessate delle vaccinazioni.

(foto: hub vaccinale a Saronno)

22042021