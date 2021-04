SARONNO – Si è spento oggi Paolo Strano, ex assessore al Commercio presidente del Nucleo comunale di protezione civile e direttore dell’istituto Prealpi.

Cordoglio ed incredulità hanno accompagnato i saronnesi che hanno appreso la notizia. Ecco alcuni messaggi di cordoglio

Augusto Airoldi, sindaco di Saronno

Conoscevo Paolo Strano e lo stimavo per il suo lungo e fattivo impegno politico in città, pur da posizioni politiche diverse dalle mie. La notizia della sua prematura scomparsa mi addolora molto e priva la nostra città di una presenza che avrebbe sicuramente dato ancora molto.

A nome mio personale e dell’intera Giunta comunale esprimo cordoglio e vicinanza ai suoi familiari in questo momento di grande dolore. Sono certo che il ricordo di Paolo accompagnerà ancora a lungo l’intera città.

Pierluigi Gilli, presidente del consiglio comunale

Questo crudele virus non risparmia nessuno: adesso mi ritrovo a piangere Paolo Strano, con cui ho condiviso un lungo tratto di vita politica e di amministrazione, ma soprattutto una solida amicizia, una grande disponibilità e capacità di ascolto anche in famiglia. Gli resto personalmente grato come educatore, oltre che come mio assessore. Mi mancherà per l’inguaribile ottimismo e sguardo proiettato al futuro. La pandemia è ingiusta, ha colpito una persona buona e capace. Tutta la vicinanza mia e della mia famiglia alla sua grande famiglia, che amava profondamente. Adesso riposerà un po’, dopole tante, generose fatiche spese pure al servizio della comunità saronnese, in cui è entrato a fare ottima parte. Non lo dimenticheremo. Buon transito, amico Paolo.

Mario Busnelli, vicepresidente Saronno Point

Non ho parole, sono vicino a tutta la famiglia. Ho un dispiacere immenso. Ho condiviso con lui tanti momenti. Un caro amico a cui ho sempre voluto bene. Era una grande persona. E’ stato presente nei miei momenti di bisogno. Era sempre pronto ad aiutare.

Fratelli d’Italia

Ci viene difficile trovare le giuste parole per imbastire una nota di cordoglio come partito per la scomparsa di Paolo. Per molti di noi il rapporto con lui non era solo politico, ma andava decisamente oltre.

Perdiamo un compagno di viaggio nell’impegno amministrativo e sociale della città e un amico con cui abbiamo condiviso molte avventure a Saronno. Esprimiamo le più sincere condoglianze alla famiglia e a tutta la comunità politica di Saronno al Centro che perde una validissima guida.

Mancherà a tutti la sua presenza nella vita cittadina saronnese.

Luciano Silighini Garagnani, esponente di Con Saronno

Una notizia che mi ha pietrificato. Non posso aggiungere altra emozione se non questa.

Molti i ricordi e le posizioni politiche diverse ma la scomparsa di Paolo fa tornare il pensiero a quanto questa malattia sia vicina, arida e senza barriere. Dobbiamo prestare attenzione ora più di prima visto che i vaccini possono far abbassare la guardia. Il Covid è una dannazione apocalittica che non perdona. Mi stringo con affetto ai familiari e alle persone che lo portavano nel cuore esprimendo loro le condoglianze da parte di tutta la mia famiglia e invocando una preghiera alla Vergine dei Miracoli per intercessione a Dio

Francesco Licata, capogruppo Pd

Il flagello subdolo e vigliacco si è portato via un’altra persona di valore nella nostra città. Ho avuto la fortuna di conoscere ed apprezzare il lodevole impegno del professor Strano nelle istituzioni e nelle associazioni.

Alla sua famiglia mando un caloroso abbraccio.

E che la terra ti sia lieve

[email protected], lista civica di maggioranza

[email protected] si unisce ai messaggi di cordoglio per la scomparsa di Paolo Strano, che ha fatto profondamente parte della vita pubblica della nostra città, nella politica ma non solo.

Di lui abbiamo senz’altro apprezzato la capacità di esprimere le proprie opinioni in un dibattito costruttivo e rispettoso, a prescindere dal ruolo ricoperto.

A tutti i familiari e agli amici le condoglianze da parte di tutti i componenti della nostra lista.