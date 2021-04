SARONNO – “Abbiamo iniziato insieme a te l’avventura lionistica nel 2005, costituendo il Lions Club Saronno Insubria, e fin da subito hai dimostrato la tua umanità, la tua generosità e la tua grande sensibilità”.

Così i membri del Lions club Saronno Insubria tratteggiano la figura di Paolo Strano, protagonista della vita politica cittadino che si è spento oggi dopo aver lottato contro il covid.

“In questi anni abbiamo avuto modo di conoscerti meglio ed apprezzare ancor di più il tuo spessore umano e la tua capacità di servire, che in molte occasioni ti ha portato ad agire direttamente sul campo. Hai ricoperto egregiamente la carica di presidente di club nel 2015 e, come riconoscenza per il tuo operato, hai ricevuto la prestigiosa onoreficenza di Melvin Jones Fellow. Abbiamo sempre creduto in te a tal punto che, nonostante la tua assenza durante il nostro ultimo incontro virtuale, sei stato votato all’unanimità come membro del consiglio direttivo di club per il prossimo anno; non siamo riusciti a dirtelo, ma ora già lo saprai. Alla moglie, ai figli e ai parenti tutti vanno le nostre più sentite condoglianze. I soci del Lions

23042021