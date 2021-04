SARONNO – “Questa mattina si è diffusa la notizia della morte del nostro presidente Paolo Strano, persona conosciutissima in città per i suoi molteplici incarichi e interessi”.

Inizia così la nota dell’associazione Sicilia a Saronno che con le parole del vicepresidente Corrado Belfiore saluta uno dei fondatori Paolo Strano che si è spento oggi.

“Da anni oltre ad essere una figura impegnata nell’attività politica ed istituzionale nonché amministratore delle Scuole Prealpi, coltivava altri interessi socioculturali ed in particolare quelle manifestazioni con riferimento specifico ai residenti provenienti come lui dalla Sicilia. Infatti fu con altri corregionali fondatore dell’Associazione Sicilia a Saronno. Sempre in prima linea nel promuovere la manifestazione primaverile “Sapori e prodotti” di Sicilia e nell’organizzazione del Concerto dell’Epifania che tanto successo ha riscosso nelle nove edizioni, ultima delle quali il 5 gennaio del 2020.

Con profonda tristezza il direttivo dell’Associazione ricorda il senso dell’amicizia e della fratellanza che Paolo Strano coltivava non solo nei confronti dei siciliani, ma della intera collettività di Saronno, che ha avuto modo di apprezzarlo negli incarichi scrupolosamente assolti partecipando come assessore nella giunta comunale.

Il direttivo partecipa al dolore dalla moglie e dei familiari tutti nel ricordo dell’amico Paolo.

Addio Paolo, riposa in pace.