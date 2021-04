SARONNO / CERIANO LAGHETTO – Difficile non notarli, in zona anche quest’anno sono tornati i pastori con il loro gregge, che in questo periodo passa sempre da queste parti. Una professione antica, per Christian e Stefano, ancora più complicata nell’ultimo anno con le tante difficoltà anche economiche legate all’emergenza per il coronavirus. Ma loro non demordono. A dare loro il benvenuto nel Saronnese è stato nelle scorse ore il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo.

“La tradizione millenaria della transumanza: sono tornati a trovarci gli amici pastori, i giovanissimi Stefano e Christian! Con loro un gregge di 500 pecore e caprette, 5 asini simpaticissimi)e 5 cani. Uno spettacolo! Onore a questi ragazzi che fanno un lavoro antico e di sacrificio. Qui da noi sarete sempre i benvenuti!”

(foto: da sinistra, i pastori Stefano e Christian con il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo. I due pastori sono presenti in questi giorni nelle campagne alle porte del paese con i loro numerosi animali)

