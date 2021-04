Covid, marito e moglie scomparsi in pochi giorni: stamane funerale di Lidia e Luigi

SARONNO – Grande cordoglio a Saronno dove questa mattina alle 11 si sono svolti i funerali di marito e moglie assieme, scomparsi a causa del covid. Alla chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo in piazza Libertà l’addio a Luigi Bersani e Lidia Bagnara, di 87 e 93 anni, volti molto noti in città per il loro impegno nel volontariato ed in particolare all’interno del Gruppo Alice e della bottega equosolidale del “Sandalo”.

Erano da alcune settimane ricoverati insieme all’ospedale, e si sono spenti a distanza di una settimana l’uno dall’altra, prima Luigi e poi Lidia. Erano sposati da 66 anni. Avevano infatti celebrato le loro nozze nel 1955, erano stati dipendenti dell’Università Cattolica di Milano ed avevano gestito il Centro di accoglienza al Passo della Mendola, sino al 1964. Poi il ritorno a MIlano ed il trasferimento ad abitare a Saronno. Bersani per più di trent’anni era stato presidente del Gruppo Alice-Associazione di volontariato sostegno nel disagio, per il benessere e le buone relazioni, del quale era stato anche fra i fondatori:; poi volontario al Sandalo sino a quando è esplosa la pandemia.

23042021