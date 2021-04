SARONNO – Aveva espresso il desiderio da qualche tempo e nella mattinata di mercoledì 21 aprile lo ha potuto realizzare. Invitata dalla proprietà dell’area, la presidente dell’Accademia di Belle arti di Brera, Livia Pomodoro, ha visitato l’ex-Isotta Fraschini e ha colto l’occasione per incontrare il sindaco Augusto Airoldi, il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli e l’assessore comunale alla Cultura, Laura Succi.

“Si è trattato di una visita importante, che conferma l’interesse per il proseguimento del progetto di trasformazione dell’area saronnese dismessa in quella che sarà la nuova sede extra-milanese di una delle più prestigiose accademie di Belle Arti del mondo – commenta il sindaco Airoldi – un contributo straordinario per il rilancio di tutta la città di Saronno, al quale parteciperemo valorizzando l’interesse pubblico”. Ad accompagnare il sopralluogo della presidente Pomodoro negli spazi destinati all’Accademia, dove sorgeranno, tra l’altro, un museo innovativo, aule per la didattica, laboratori per studenti e auditorium, c’erano il direttore artistico Giovanni Iovane ed il suo predecessore Franco Marrocco, l’architetto Cino Zucchi, il proprietario dell’area Giuseppe Gorla e l’avvocato Angelo Proserpio che ha collaborato all’acquisizione dell’area. L’area dismessa si trova in via Milano sul retro della stazione centrale.

