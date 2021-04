SARONNO – Nel tardo pomeriggio di oggi il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha dato la notizia del passaggio della Lombardia nella Zona gialla dell’emergenza coronavirus a partire da lunedì. Ecco cosa si potrà (ri)fare.Ecco cosa cambia:

Spostamenti – Consentiti fra regioni in zona gialla.

Bar e ristoranti – Consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari.

Sport di squadra – Consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque escluso l’uso di spogliatoi.

Visite ad amici e parenti – È consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e nel limite di 4 persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Scuole di ogni ordine e grado – Attività in presenza per almeno il 50% degli studenti delle scuole dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria.

Le superiori dal 70% al 100% in presenza. Per le università le attività si svolgono prioritariamente in presenza.

Teatro, cinema e concerti – Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto si svolgono esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

