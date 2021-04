Manutenzioni stradali a Limbiate: asfalti e restyling

LIMBIATE – Dopo il cantiere importante aperto in via Zara e che prosegue l’intervento sulle manutenzioni nel quartiere San Francesco, anche al Ceresolo e a Villaggio Sole si procederà con la posa del nuovo asfalto.

Al Ceresolo è interessato il tratto davanti alla Villa Bianca, che prevederà un’interruzione del traffico in via Fratelli Bandiera, mentre, sempre dallo stesso punto, partirà poi l’asfaltatura della via Verdi, che arriva a Villaggio Sole.

Nel frattempo, l’amministrazione limbiatese sta concludendo l’importante intervento viabilistico del centro cittadino: la notte scorsa, infatti, è stata eseguita la posa dell’asfalto lungo tutto il tratto di via Monte Bianco compreso tra le rotonde con via Casati/Monte Generoso e con via F.lli Cervi/Piave.

Dopo aver ridisegnato le due rotatorie, creato un nuovo percorso pedonale che fiancheggia le rotaie del tram e sistemato il marciapiede esistente sull’altro lato, l’asfaltatura eseguita in notturna ha garantito la chiusura di questo cantiere, aperto nell’autunno scorso.

