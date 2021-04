ORIGGIO – Chi ce l’ha con le vetture parcheggiate nelle vie di Origgio? Interrogativo lecito considerando gli episodi che sono andati ripetendosi negli ulitmi giorni, l’ultimo episodio l’altra notte in via Gran Paradiso, è suonato l’allarme della vettura presa di mira ed il ladro, o i ladri sono scappati rapidamente senza essere visti, e senza avere il tempo di prendere niente nell’abitacolo.

Negli ultimi tempi si sono già verificati diversi fatti analoghi, un paio di volte contro le auto posteggiate in via Udrigium, ma anche in piazza Repubblica. Vandalismi o piccoli furti: in alcuni casi dagli abitacoli sono scomparse monetine ed oggetti lasciari dai proprietari dei mezzi. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine e forse potranno rivelarsi utili le immagini della videosorveglianza cittadina, che potrebbero fornire indicazioni utili per risalire ai responsabili.

(foto archivio: sopralluogo dei carabinieri per un analogo danneggiamento che si era registrato qualche tempo fa alla periferia di Saronno)

23042021