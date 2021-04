SARONNO – Auto contro moto, il giovane centauro ha concluso il pomeriggio al pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate Milanese. L’incidente si è verificato oggi alle 17.30 in via Varese di Saronno, nel tratto limitrofo all’incrocio con via Meucci. Sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della locale Compagnia ed una autolettiga della Croce rossa saronnese, che ha trasportato il ferito al nosocomio garbagnatese. Il paziente lamentava comunque solo lievi contusioni.

In via Morandi sempre a Saronno alle 13, invece, intervento dell’ambulanza della Croce rossa ed anche dell’automedica, arrivata da Como, per una caduta accidentale di una passante: la donna, di 58 anni, si è comunque presto ripresa; è stata comunque trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicata di lievi contusioni.

Sempre oggi alle 9 malore in una ditta di via Kennedy a Caronno Pertusella dove è intervenuta una ambulanza della locale Croce azzurra per soccorrere un uomo di 49 anni che è stato quindi trasportato all’ospedale di Saronno, non è in condizioni preoccupanti.

