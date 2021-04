SARONNO – Singolare problema, ma può succedere, all’hub vaccinale “Città di Saronno” all’ex scuola Pizzigoni di via Parini: tutti si sono mobilitati per risolverlo a tempo di record. Una grande attenzione per la struttura fortemente voluta dal sindaco Augusto Airoldi, è dove centinaia di saronnesi ogni giorni si vaccinano contro il coronavirus e dunque è uno dei luoghi sui quali maggiore è l’attenzione dei cittadini.

Ma cosa è successo? Ieri un problema all’impianto idrico, che si è manifestato in uno dei bagni della struttura. Le vaccinazioni sono andate avanti mentre gli addetti di un’azienda specializzata, la Volpe, sono intervenuti tempestivamente, hanno risolto tutto nel giro di un’ora ed hanno anche provveduto ad una approfondita igienizzazione.

(foto archivio: l’hub vaccinale di Saronno)

23042021