Turate: il grazie del Comune per la riuscita Giornata ecologica

TURATE – Per dire “grazie” a tutti quelli che si sono prestati come volontari l’Amministrazione comunale ha realizzato anche un collage fotografico che ha pubblicato sui social (e che qui riproduciamo).

“L’Amministrazione comunale desidera ringraziare tutti i volontari intervenuti sabato 17 aprile, durante la seconda “Giornata ecologica-Pulizie di primavera” – si legge in una nota del Comune – Anche in questa occasione, ben 60 persone fra amministratori e volontari, osservando puntualmente tutte le norme di sicurezza in vigore, hanno ripulito diverse zone di Turate, interessate dall’abbandono vergognoso di rifiuti da parte di cittadini incivili”.

ndifferenziati, evidentemente stavolta portati lì con un carrello sottratto in qualche supemercato della zona, ed a sua volta abbandonato nel verde. Molte le discariche abusive di rifiuti che periodicamente compaiono in zona. Nei giorni scorsi gli sporcaccioni avevano colpito ancora pure nelle campagne fra Saronno e Rovello Porro, e stavolta pure con un carrello: chi si è trovato a passare nelle sterrate alle spalle dei condomini di viale Prealpi si è imbattuto nella “solita” discarica di rifiuti, sacchetti con quelli domestici i, ed a sua volta abbandonato nel verde.

23042021