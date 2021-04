SARONNO – “Purtroppo da qualche giorno temevo che questa notizia arrivasse e quando l’ho avuta, nella tardissima mattinata di ieri, ne sono rimasto davvero scosso.

La mia vita “saronnese” si è spesso incrociata con quella di Paolo, il professor Strano: così lo avevo conosciuto poco più di una quindicina di anni fa, allorquando, essendomi da non molto separato, mi affittò un suo appartamento, tollerando anche qualche mia inadempienza”.

Inizia così la nota dell’ex assessore Gianangelo Tosi in merito alla scomparsa di Paolo Strano.

Negli anni, poi, scoprii via via la medesima militanza politica – almeno finché la condividemmo -, la medesima appartenenza lionistica, la medesima passione per le belle auto, soprattutto per quelle un po’ vecchiotte, fino alla condivisione dell’esperienza amministrativa degli ultimi anni. E quando l’esperienza terminò, Paolo, avendo saputo che da qualche tempo avevo affiancato alla professione forense anche quella di docente di diritto, mi propose di tenere dei corsi nella sua scuola, proposta che accettai con grande piacere.

Insomma, pur non potendolo considerare un “amico” nel senso più stretto del termine, è stata comunque persona per la quale ho nutrito stima e simpatia, nei confronti della quale non posso che essere riconoscente e della quale serberò sempre un caro ricordo.

Ci siamo salutati di persona l’ultima volta qualche giorno prima di Pasqua proprio a scuola e poi non sono più riuscito a scambiare una parola con lui. Ciao Paolo, fa’ buon viaggio, che la terra Ti sia lieve. Le mie più sentite condoglianze alla signora ed ai figli.