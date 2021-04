SARONNO – “Mi presento: passato, presente e futuro” con questo breve commento Paolo Strano, ex assessore e dirigente dell’istituto Prealpi, ha presentato sulla propria pagina Facebook un breve video in cui si racconta.

Il video è stato condiviso lo scorso 21 luglio in occasione della campagna elettorale ma non c’è solo Paolo Strano politico. Il saronnese racconta il suo legame con la città di Saronno partendo dal suo arrivo dalla Sicilia. Dalle sue parole emerge anche il fortissimo legame con la moglie e l’affetto ed orgoglio per i figli e i nipoti. Spazio poi alla grande esperienza in politica, in consiglio comunale e in Giunta, ma anche agli ultimi progetti realizzati dallo spostamento del mercato della Cassina Ferrara al rinnovamento di piazza Mercanti con la sistemazione di quello del mercoledì.

Sempre in quel periodo è stato protagonista anche de “Il tempo di un caffè” l’intervista elettorale realizzata da ilSaronno. Prima dell’emergenza Covid era stato protagonista dell’Arena Biancoceleste quando parlando di Saronno al centro si era emozionando ricordando Enzo Volontè.