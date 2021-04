SARONNO – Dopo il sindaco Alessandro Fagioli anche altri esponenti della Lega cittadina Pier Angela Vanzulli, Lucia Castelli e Angelo Veronesi dedicano un omaggio a Paolo Strano ex assessore ed alleato scomparso venerdì 23 marzo.

Pier Angela Vanzulli ex assessore al bilancio e Vice sindaco

La prima volta che vidi Paolo, mi permetto di chiamarlo per nome, mi venne in contro per stringermi la mano ed in quel momento notai quel sorriso aperto, buono, come il suo sguardo. Dell’uomo politico, dell’assessore parleranno tutti. Io voglio ricordare l’uomo che vedevo ogni mattina seduto alla scrivania in Comune sempre immerso negli atti o mentre riceveva i cittadini. Un gigante dal cuore d’oro. Caro Paolo, mancherai a tutti noi. Sono contenta di averti conosciuto, è stato per me un privilegio poter condividere la bella esperienza che abbiamo fatto insieme in Comune.

Lucia Castelli ex assessore all’urbanistica

È con grande dispiacere che abbiamo appreso della scomparsa di Paolo Strano, assessore con delega al commercio ed attività produttive nella giunta Fagioli. Ricordiamo con gratitudine l’impegno passato e recente per la sua Saronno, espresso nella vita politica, amministrativa e associativa. Un sincero e affettuoso ringraziamento, caro Paolo, per gli insegnamenti che ci hai donato e per la gioiosa presenza che ognuno di noi ha percepito nell’avvicinarti.

Angelo Veronesi responsabile Cittadino a nome di tutta la sezione Saronnese

Siamo molto dispiaciuti per il caro amico Paolo, una persona sempre disponibile con tutti, capace di dialogare e di lavorare nel solo interesse della città. Lascerà un vuoto difficile da colmare nel cuore dei cittadini. In questo momento di dolore ci stringiamo alla famiglia. Le nostre più sentite condoglianze.