SARONNO – Sarà la chiesa Prepositurale dei santi San Pietro e Paolo ad accogliere familiari, amici, conoscenti e mondo politico e della società civile per l’ultimo saluto a Paolo Strano, settantunenne ex assessore numero uno dell’istituto Prealpi che si è spento venerdì 23 aprile dopo aver lottato con il covid.

La notizia della morte del saronnesi, uno dei volti più noti della città degli amaretti, ha lasciato senza parole l’intera comunità. Tantissimi i messaggi di cordoglio e di incredulità arrivati nelle ultime ore. I funerali sono stati programmati lunedì 26 aprile nella parrocchia in piazza Libertà alle 11 preceduti alle 10,45 dalla recita del rosario.

Ovviamente saranno in vigore tutte le norme necessarie al contenimento del contagio e ad evitare assembramenti che hanno accompagnato tutte le celebrazioni religiose negli ultimi mesi a partire dall’obbligo dell’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale.

Classe 1950 Paolo Strano era laureato in Fisica Nucleare ed ufficiale dei carabinieri in congedo. Titolare dell’istituto Prealpi di Saronno è sempre stato protagonista della vita politica e sociale della città di Saronno. E’ stato presidente del nucleo di protezione civile della sezione carabinieri di Saronno, fondatore e segretario dell’Associazione culturale “Sicilia a Saronno”, socio fondatore del Lions Club Saronno Insubria e fondatore e presidente dell’Associazione culturale “Classe 50”. Più volte consigliere comunale ed assessore (con il sindaco Pierluigi Gilli e Alessandro Fagioli con delega al commercio) è stato protagonista della nascita di Saronno al centro dopo aver militato in Alleanza Nazionale.