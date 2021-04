Caronno Pertusella, auto in fiamme nel posteggio di via Isonzo

CARONNO PERTUSELLA – Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno ieri sera nel posteggio pubblico di via Isonzo, angolo via Cabella. Ieri sera alle 21.30 a dare l’allarme sono stati i cittadini abitanti nelle immediate vicinanze che hanno notato una colonna di fumo e poi le alte fiamme che si sviluppavano da un autoveicolo. Il fuoco si è propagato rapidamente nell’abitacolo del mezzo, il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato guai peggiori ovvero che le fiamme potessero estendersi ad altri veicoli o strutture vicine.

Il fuoco è stato spento rapidamente, anche se del veicolo incendiatosi è rimasta solo la carcassa. Ora sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine per chiarire le cause dell’accaduto.

A Caronno Pertusella nei giorni scorsi si era registrato l’incendio di un autobus, nel cortile del deposito situato in via Trieste.

(foto archivio: precedente intervento dei vigili del fuoco per l’incendio di una autovettura nella zona del Saronnese)

24042021