MISINTO – Il sindaco di Misinto, Matteo Piuri, e l’assessore comunale Monica Caspani l’altra mattina hanno accompagnato e presentato ai bambini della classe 5′ Gabriella e Alessio, agenti della polizia di Stato per una chiacchierata sulla sicurezza stradale. “Un percorso – spiegano dall’Amministrazione comunale – che si svilupperà complessivamente con tre incontri sino al 4 maggio alle classi quinte della scuola del paese Le attività con le forze di sicurezza continueranno anche nei i prossimi mesi, per coinvolgere il maggiore numero possibile di bambini e ragazzi, in questo percorso sulla sicurezza e sul riconoscimento del valore della divisa”.

Si tratta di temi ai quali l’ente locale è particolarmente sensibile, al pari della direzione scolastica delle elementari locali; e particolarmente apprezzata è stata la collaborazione degli agenti.

(foto: un momento dell’appuntamento in classe con il sindaco Matteo Piuri e gli agenti della polizia di Stato, nell’ambito della iniziativa di formazione e informazione sulla sicurezza stradale. E’ stato particolarmente apprezzato dai bambini)

24042021