Pattinaggio: c’era anche Caronno ai regionali su pista di Bellusco. Ottimi risultati

CARONNO PERTUSELLA – C’erano anche gli atleti del Pattinaggio Caronno al campionato regionale su pista che si è disputato lo scorso weekend nel pattinodromodo comunale di Bellusco in Brianza.

“Anche questa settimana – riepilogano i dirigenti caronnesi – i nostri atleti hanno dato grandi gioie raggiungendo ottimi piazzamenti e ottenendo la qualificazione ai campionati italiani di questa estate per quasi tutti gli atleti. Sabato pomeriggio hanno avuto luogo le gare per le categorie maggiori, junior e senior, dove Agnese e Angelica hanno potuto confrontarsi con le proprie avversarie attraverso le difficoltà della pista soprelevate. Domenica mattina invece è stato il turno delle più piccole, Sara e Sofia, e nel pomeriggio invece abbiamo potuto assistere alle gare di Agnese, Aurora, Viola, Federica, Andrea, Alessandro e Riccardo. Ottime gare per tutti i nostri atleti e nonostante qualche sfortunata caduta ed incidente di percorso la squadra dell’americana della categoria Ragazze e Allieve femmine ha anche raggiunto la qualificazione per i campionati italiani”.

Prossimo appuntamento il trofeo di Cassano d’Adda che vedrà sul campo di gara gli atleti delle categorie Ragazzi 12, Ragazzi, Allievi, Junior e Senior nelle giornate del 24 e 25 aprile.

24042021