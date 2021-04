SARONNO – Accusato di avere ceduto marijuana a ragazzini minorenni in cambio di favori sessuali, un 49enne di Saronno è finito ora a processo al tribunale di Busto Arsizio. Era stato arrestato nel dicembre 2018, i carabinieri della Compagnia cittadina gli sequestrarono oltre 8 chili di marijuana e durante il blitz vennero trovare foto di nudi maschili, circostanza che spinge gli investigatori ad ulteriori approfondimenti e furono interrogati molti giovani, fra i 14 ed i 18 anni.

Aveva un negozio in centro frequentato da tanti giovani: i militari gli contestarono abusi su 11 minori. Il dibattimento è alle prime battute; per il momento è stato chiarito che nel processo non ci sarà anche il 21enne che era stato arrestato con lui quando era stata trovata la droga ed accusato di spaccio, e che ha scelto in rito alternativo, per lui quindi il giudizio arriverà in separata sede. Una vicenda, quella ora al vaglio dei giudici, che suscitò grande scalpore a Saronno.

(foto: un momento del blitz dei carabinieri quando fu sequestrata la marijuana)

