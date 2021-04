SARONNO – Non è passata inosservata la presenza degli anarchici saronnesi oggi al Parco Lura. Nel primo pomeriggio hanno allestito una zona intorno al pratone con cartelloni di una mostra, striscioni e tavoli.

Complice la bella giornata l’area verde alle porte della Cassina Ferrara è stata scelta come meta da molte famiglie e giovani saronnesi. Molti hanno organizzato biciclettate di famiglia, passeggiate nel verde o si sono concessi qualche ora seduti nel verde.

Nell’area verde anche diversi decine di giovani anarchici con lo striscione “diffondiamo autogestione” (esposto in occasione di diverse occasioni e manifestazioni in città). Tutto si è svolto senza problemi o tensioni.

Domani mattina alle 10, nell’ambito delle attività, dell’assemblea antifascista è stato organizzato un presidio in piazza Libertà in occasione del 25 aprile annunciato con serie di volantini affissi nella notte tra martedì e mercoledì in centro e in diversi quartieri cittadini.

(foto: alcune immagini del parco nel corso del pomeriggio)