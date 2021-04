SARONNO – “Si è concluso nei giorni scorsi l’intervento di sistemazione dell’asfalto e delle pendenze per il rispetto delle barriere architettoniche realizzato sul marciapiede di via Toti, che quindi è ora completamente agibile. Ad inizio maggio, l’appalto dei lavori relativi alla riqualificazione dei marciapiedi riprenderà al quartiere Matteotti con la via Amadeo”. Lo fa sapere con una nota l’Amministrazione civica.

Altre analoghe opere sono previste via Gianetti e via Ramazzotti. Si tratta di interventi programmati dall’Amministrazione saronnese nei mesi scorsi e che porteranno alla sistemazione dell’asfalto (quindi alla copertura di buche e crepe), dei cordoli e delle pendenze, con un’attenzione prioritaria alla messa in sicurezza di due marciapiedi che si trovano all’uscita di due plessi scolastici. Davanti alla scuola Da Vinci il marciapiede verrà allargato, mentre davanti al marciapiede della scuola San Giovanni Bosco verrà creata una rientranza: l’obiettivo è quello di ottenere uno spazio maggiore per la sosta degli studenti all’ingresso e all’uscita scolastica.

(foto: il nuovo marciapiede di via Toti al quartiere Prealpi di Saronno)

