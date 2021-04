SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’assessore con deleghe ai Lavori pubblici, mobilità e trasporto locale, edilizia scolastica e manutenzioni, comunicazione Christian Caronno.

Negli ultimi giorni ho saputo con piacere di una raccolta firme che si prefigge di proporre un suggerimento di gruppo in vista della prossima variante al Pgt che stiamo studiando in queste settimane, suggerimenti che ricordo è possibile fornire al Comune entro il 30 aprile.

Mi riferisco naturalmente al tema della tangenzialina nord della provinciale Saronno-Monza, tema ormai superato nella sostanza dal mancato accoglimento da parte di Città Metropolitana dell’osservazione che avevamo presentato. Ciò che non è superato però è la dimostrata voglia di partecipazione da parte della cittadinanza.

A tal proposito, vorrei esprimere un pensiero in qualità di assessore alla Comunicazione. Ho ricevuto diverse chiamate da persone che si interrogavano sul tema della raccolta firme: molti hanno pensato che i lavori fossero già in partenza (cosa ovviamente impossibile), altri non conoscevano il tracciato ipotizzato, altri avrebbero firmato in nome di ecologia e contro l’inquinamento.

Poi abbiamo ricevuto tantissime chiamate dai residenti delle vie Varese e Roma invece molto favorevoli alla tangenzialina, visto il volume di traffico al quale devono assistere ogni giorno.

Penso che in tutte le idee ci siano pro e contro, ma in questo caso la raccolta firme così come tutto l’argomento è stato ampiamente strumentalizzato con soli ed evidenti scopi politici destabilizzanti non tanto nei confronti dell’Amministrazione Comunale ma dell’intera popolazione.

La cosa che mi colpisce particolarmente è che gli stessi scopi sono palesati anche dalle parole di amministratori di un comune vicino con i quali dovremmo evidentemente chiarirci.

Come Amministrazione Comunale non abbiamo mai avuto nulla da nascondere, gli atti sono sempre stati pubblici e soprattutto si trattava di atti preliminari e necessari per sedersi al tavolo delle discussioni. Noi abbiamo immaginato una Solaro più bella, con meno traffico pesante nelle vie centrali e un ambiente più libero e piacevole da vivere. Depositare quell’osservazione era il passo necessario per cominciare a parlarne. Tutto il resto sarebbe stato successivo, compreso il coinvolgimento della cittadinanza, come è sempre stato fatto. I cittadini possono stare tranquilli perché è nostro dovere di Amministrazione Comunale informarli correttamente su quanto accade e non intendiamo sottrarcene, mai.