TRADATE – Salgono a quattro i centri vaccinali hub gestiti da Asst Sette laghi. Grazie all’avallo di Regione Lombardia, oltre a Schiranna e Rancio Valcuvia, anche gli ospedali di Tradate (foto) e Angera sono pronti ad accogliere i vaccinandi che si prenotano sul portale di Poste italiane. Cinque linee vaccinali a Tradate, altrettante ad Angera, gestite da personale di Asst Sette laghi, con l’obiettivo non solo di potenziare ulteriormente la capacità vaccinale aziendale, ma anche di offrire il più possibile vicino a casa la vaccinazione ai cittadini di tutto il territorio di pertinenza di Asst Sette laghi.

A queste sedi hub, si aggiunge il Centro vaccinazioni ospedaliero attivo nell’area Formazione dell’ospedale di Circolo di Varese e il centro hub di Arcisate, per il quale Asst si occupa della consegna dei vaccini. “Ringrazio la direzione generale Welfare di Regione Lombardia – commenta il direttore generale di Asst Sette laghi, Gianni Bonelli –per aver accolto la proposta di mantenere in attività i centri vaccinali di Tradate e Angera anche nelle prossime fasi“.

24042021