ROVELLO PORRO – L’altro giorno e ieri i carabinieri della stazione di Turate hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare emesse il 20 aprile dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Milano, nei confronti di tre minori, due 15enni ed un 16enne, residenti tra Rovello Porro e Rovellasca, gravemente indiziati in ordine a diversi reati – principalmente contro il patrimonio – commessi, già a partire dallo scorso dicembre 2020, in diversi comuni della provincia e nel milanese. Reati che, senza dubbio, hanno alimentato nei residenti nella zona, nel recente periodo, un intenso allarme sociale.

Le indagini hanno permesso di raccogliere importanti elementi indiziari e soprattutto delineare un dettagliato quadro sulla personalità dei ragazzi, sul loro “stile di vita”, sulla totale assenza di autocontrollo e dall’insofferenza verso le regole. I giovani, dimostrando una disinvoltura, colpivano secondo un consolidato modus operandi, caratterizzato dall’uso della violenza e, principalmente, dall’agire in gruppo. A loro carico danneggiamenti, furti e rapine, delle quali devono ora rispondere a vario titolo. Molti di questi episodi commessi alla stazione ferroviaria di Rovello Porro (foto sotto) oppure a bordo di treni sulla linea Milano-Saronno-Como, dove neanche gli interventi del personale viaggiante riusciva a fermare le illecite condotte degli indagati.

Concordando con le risultanze investigative l’autorità giudiziaria ha quindi emesso l’ordinanza di custodia cautelare: due di loro, maggiormente coinvolti negli eventi, sono stati trasferit nell’istituto penale minorile “Beccaria” di Milano, mentre per il terzo è stato disposto l’inserimento in una comunità.

(foto: carabinieri alla stazione centrale di Saronno)

24042021