CARONNO PERTUSELLA – La Rossella ETS Caronno Pertusella è tornata in campo dopo una settimana di pausa e lo ha fatto per la sfida di ritorno contro la squadra sarda della VBA Olimpia Sant’Antioco. Nell’ultimo match prima di preparasi per i playoff, gli uomini di Claudio Gervasoni hanno trovato una convincente vittoria in tre set.

È durata all’incirca un’ora la partita contro i sardi, che dopo il match d’andata hanno dovuto alzare bandiera bianca anche in quello di ritorno, sempre per 3-0. Il punteggio dei parziali non lascia spazio a particolari interpretazioni: 25-13, 25-12, 25-15. Set mai in discussione che rendono l’idea del dominio dei varesini.

Piccinini e compagni concludono così anche la seconda fase di questo campionato di serie B da imbattuti e si preparano quindi ad affrontare i playoff. Inutile nascondere l’obiettivo della compagine della Rossella ETS Caronno Pertusella, che ha costruito una formazione per puntare alla promozione in serie A e ha giocato fin qui una stagione superlativa.