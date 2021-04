SARONNO – Non il migliore dei ritorni in campo per la Pallavolo Saronno, che dopo una lunga pausa è nuovamente scesa in campo per concludere la seconda fase del campionato di serie B di volley. Tra le mura amiche del PalaDozio è però arrivata una sconfitta per 1-3 contro la Polisportiva Sarroch.

Gli amaretti perdono quindi la sfida d’andata contro la formazione sarda con i parziali di 25-16, 15-25, 23-25, 15-25. E pensare che il pomeriggio era cominciato nel migliore dei modi, con un primo set giocato alla grande. Poi è calata la concentrazione ed ecco che la confusione ha avuto la meglio.

Testa alle prossime e decisive partite per Saronno, che tornerà in campo già sabato 1 maggio, stavolta in Sardegna, al PalaSport del Sarroch nell’omonima cittadina. Quindi, saronnesi di nuovo in azione domenica 2 maggio contro il Gonzaga, si giocherà a Milano sul campo dei meneghini. Si sarà sempre l’opportunità di seguire gli amaretti con le dirette Facebook offerte dai vari club, sulle cui pagine FB saranno per tempo comunicati gli orari d’inizio del match.