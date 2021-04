SESTO CALENDE – Un gol a tempo scaduto regala all’Ardor Lazzate i tre punti nella sfida della domenica pomeriggio, terza giornata del campionato d’Eccellenza, sul campo della Sestese. Incontro partito male per i gialloblù, con un calcio di rigore fallito da Quaggio al 7′. Ardor comunque avanti al 17′ grazie ad una rete di Manta. Nella ripresa l’occasione per raddoppiare ma al 23′ Poletti, da poco entrato ed all’esordio con la squadra di casa, in mischia trova la deviazione giusta di testa e riporta il risultato in parità. In pieno recupero la rete decisiva: angolo di Peverelli ed incornata di Cannizzaro: 1-2.

Sestese-Ardor Lazzate 1-2

SESTESE: Menegon, Lunghi, Frigerio, Papasodaro (14′ st Montani), Maiorino, Mandracchia (5′ st Lonardi), Russo (14′ st Poletti), Manfroni, Guarda (14′ st De Bernardi), Lombardo, Caraffa (31′ st Marini). A disposizione Serra, Zorzetto, Coppola, Aliu. All. Ferrero.

ARDOR LAZZATE: Bozzato, Frigerio, Sala (30′ pt Martini), Bigioni (26′ st Ferrari), Peverelli, Giudici, Cavalcante, De Vincenzi (33′ st Cannizzaro), Quaggio, Corsini (14′ st Ronchi), Manta (22′ st Romano). A disposizione Bizzi, Bonazzi, Confalonieri, Pedrazzini. All. Bonazzi.

Arbitro: Maggioni di Lecco (Lanzetta di Lodi e Mavelli di Milano).

Marcatori: 17′ pt Manta (A), 23′ st Poletti (S), 49′ st Cannizzaro (A).

